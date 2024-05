NOS Nieuws • vandaag, 12:14

Wilders haalt warmtepomp aan tegenover energiewoordvoerder Bontenbal

In een discussie over wat er wel en niet over klimaat is beschreven in het coalitieakkoord haalt Wilders de warmtepomp aan. Tegenover hem staat energiewoordvoerder Bontenbal (CDA). Wilders grapt dat hij het onderwerp beter niet had kunnen aansnijden.