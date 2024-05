NOS Nieuws • gisteren, 20:06

Straten blank door flinke hoosbuien

De regen- en onweersbuien in het zuiden, midden en westen van het land hebben tot grote drukte op de weg geleid. Vooral in Brabant was vanmiddag al flinke wateroverlast. In Oisterwijk liepen straten onder door flinke hoosbuien.