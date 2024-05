NOS Sport • vandaag, 22:02

Tranen op de tatami: judoka Heydarov pakt in geslagen positie toch eerste WK-goud

In een ultieme poging een achterstand weg te werken in de finale tot 73 kilogram rolt Hidayat Heydarov zijn Japanse tegenstander Tatsuki Ishihara op de rug. De blijdschap om zijn eerste WK-goud ooit is minstens zo mooi als de worp.