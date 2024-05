NOS Nieuws • vandaag, 20:40

Wateroverlast in delen Friesland en Groningen: 'achterhuis staat helemaal blank'

Rondom het Friese dorp Buitenpost is in zeer veel regen gevallen. Omrop Fryslân meldt dat er 30 centimeter water staat. De begane grond van een woonzorgcentrum is ontruimd. Volgens de veiligheidsregio zijn 22 mensen naar een andere plek zijn gebracht.