NOS Voetbal • vandaag, 20:17

Weggestuurde Brenet viert feest met Twente na behalen derde plek

De clubleiding, die het contract van Joshua Brenet ontbond nadat hij was veroordeeld vanwege het rijden zonder rijbewijs greep zondag in Zwolle niet in nadat de spelers hem bij het feest betrokken.