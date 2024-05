NOS Nieuws • vandaag, 20:19

Denise en Colin verloren hun zoon aan het bloedschandaal: 'Hij had teveel pijn'

Lee (10) had leukemie en kreeg per ongeluk met HIV besmet bloed toegediend. Zijn ouders herinneren zich hoe hun zoontje leed onder de pijn. En hoe hij last had van de vooroordelen tegen HIV-besmette mensen in de jaren 70 en 80.