NOS Nieuws • zondag 19 mei, 18:29

Europese bamboe steeds populairder: 'hoop er veel aan te verdienen'

Bamboe komt nu vooral uit China, maar is aan een opmars bezig in Nederland. Telers en fabrikanten leggen uit waarom dat goed is voor het milieu én hun portemonnee. Maar er moet nog wel veel gebeuren voordat we alleen nog maar bamboe uit Europa gebruiken.