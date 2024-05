NOS Nieuws • vandaag, 11:44

Wat verwachten ze in Amsterdam van het coalitieakkoord?

Op de pont achter het Centraal Station in Amsterdam reageren mensen op het coalitieakkoord dat PVV, VVD, NSC en BBB vanmorgen publiceerden. In de reacties is veel scepsis te horen over de koers die dit kabinet wil gaan varen.