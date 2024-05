NOS Nieuws • vandaag, 19:05

Partijleiders komen aan bij fracties om akkoord te bespreken

De vier partijleiders van PVV, NSC, VVD en BBB gaan met fractieleden in gesprek over het akkoord dat ze woensdagmiddag hebben bereikt. De VVD doet dat buiten het gebouw van de Tweede Kamer. De PVV vergadert in een beveiligde vleugel van de Tweede Kamer.