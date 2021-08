Huldiging olympische hockeysters geannuleerd vanwege onweer

De huldiging van de Nederlandse hockeyvrouwen bij het Olympic Festival in Scheveningen is niet doorgegaan. De hockeysters, die gisteren goud wonnen in Tokio, zouden rond 18.00 uur worden toegejuicht door familie en vrienden, maar de huldiging werd kort van tevoren afgeblazen vanwege het slechte weer.

"Er zaten al veel mensen in het stadion", zegt NOS-verslaggever Thierry Boon, die in Scheveningen is. "De hockeysters zelf waren vanmiddag rechtstreeks van het vliegveld naar Scheveningen gekomen, ze hadden nog even tijd om bij te praten met familie en vrienden. Maar toen werd ineens omgeroepen dat iedereen het terrein moest verlaten, vanwege verwacht onweer."