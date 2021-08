Medaillewinnaars dinsdag op bezoek bij de koning

Vanwege de coronamaatregelen is er in Tokio geen Holland Heineken House, waar winnaars normaal gesproken na de wedstrijd worden gehuldigd. Nu worden zij direct na aankomst in Nederland in Scheveningen toegejuicht door vrienden en familie.

Ongeveer 48 uur na hun laatste wedstrijd staan zij daar op het podium.

Tot nu toe heeft Nederland 29 medailles. Daarmee is het medaillerecord van Sydney verbroken. In 2000 pakten de Nederlandse atleten in totaal 25 medailles.