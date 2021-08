Timanovskaja: 'Ik wil graag terugkeren naar een vrij Wit-Rusland'

De Wit-Russische atlete Kristina Timanovskaja hoopt ooit terug te keren naar een "vrij Wit-Rusland". Dat heeft ze in een persconferentie in Polen gezegd. "Het is mijn thuisland en ik heb het land niet verraden", aldus de Wit-Russische.

De 24-jarige sprintster landde gisteren in Warschau, waar zij humanitair asiel heeft gekregen. Timanovskaja bedankte het land vandaag voor de geboden hulp. Ook zei ze landgenoten die in een vergelijkbare situatie verkeren te willen helpen.

Timanovskaja, die voor Wit-Rusland uitkwam op de Olympische Spelen in Tokio, klopte vorige week aan bij de Poolse ambassade in Tokio. Dat deed ze nadat de Wit-Russische autoriteiten haar hadden gesommeerd om de Olympische Spelen te verlaten.

Niet veilig

Timanovskaja zegt dat haar familie vreest dat ze naar een psychiatrisch ziekenhuis of een gevangenis zal worden gestuurd, als ze terugkeert naar Wit-Rusland. Haar oma zou haar in een telefoongesprek hebben verteld dat het niet veilig is om terug te gaan. "Mijn oma belde me toen ik al naar de luchthaven werd gereden", aldus de atlete. "Alles wat ze zei was: 'kom niet terug, het is niet veilig'. Ik had 10 seconden om te beslissen."

De sprintster ontkent verder ooit politiek-activistisch te zijn geweest. "Ik heb me altijd afzijdig gehouden van de politiek, ik ben nooit naar protesten geweest en ik heb me nooit tegen de Wit-Russische regering uitgesproken."