Wit-Russische atlete verlaat Poolse ambassade, gearriveerd op vliegveld Tokio

Roman Protasevitsj

De zaak doet denken aan die van de Wit-Russische journalist Roman Protasevitsj. Hij heeft openlijk kritiek geuit op het regime van president Loekasjenko, en is de oprichter van het Telegram-kanaal Nexta.

In mei zat hij met zijn vriendin in een vliegtuig dat gedwongen werd in Wit-Rusland te landen. Het vliegtuig was onderweg van Griekenland naar Litouwen toen het werd omgeleid naar Minsk. Dat gebeurde op last van de Wit-Russische autoriteiten die het hadden over "een bommelding".

Op het vliegveld werden Protasevitsj en Sofia Sapega gearresteerd en overgebracht naar de KGB-gevangenis in Minsk. De arrestaties leidden tot grote internationale verontwaardiging. Sinds eind juni verblijft het stel in huisarrest in een flat in Minsk.