Overlopen tijdens de Spelen: vrijheid zoeken kan hoge tol eisen

Dat het gezin van Timanovskaja kort na het nieuws van haar asielaanvraag van Wit-Rusland naar Oekraïne is gereisd, spreekt boekdelen. Overlopen kan namelijk gevaarlijk zijn, ook voor de achterblijvers.

Maar ook na hun vertrek zijn man en kind van de Wit-Russische atlete mogelijk niet veilig. Vanochtend is een Wit-Russische dissident die naar Oekraïne was gevlucht dood gevonden in een park in Kiev. Hoewel niet zeker is dat de dissident is vermoord en of dat verband houdt met de vlucht van Timanovskaja en haar gezin, zal het nieuws voor hen weinig geruststellend zijn.

"Overlopen was altijd riskante business", zegt oud-sportverslaggever Joop Holthausen. "Ik weet nog dat ik kort voor de Zomerspelen van 1980 hoorde dat de Oost-Duitse zwemster Renate Vogel was overgelopen. Via via kwam ik met haar in contact. Ze wilde een interview doen, maar dat moest op een geheime locatie in een kelder ergens in Beieren. Ze was doodsbenauwd voor de Stasi, de Oost-Duitse geheime dienst. Je moest ook denken aan je familieleden in de DDR. Wat zou er met hen gebeuren?"