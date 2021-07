Quarantaine zonder buitenlucht 'hakt er in' voor skateboardster Candy Jacobs

Eerder vandaag noemde technisch directeur van TeamNL de omstandigheden waaronder zij in quarantaine zitten 'onacceptabel'. "Ze zien geen daglicht, kunnen niet luchten en er zijn problemen met met name het Japanse eten. Ze zitten in kleine hokjes", aldus Maurits Hendriks.

"Onacceptabel is misschien wat heftig uitgedrukt, maar het is wel in ieder geval een situatie waarin eigenlijk niemand zou moeten verkeren", zegt Candy Jacobs vanaf haar kamer in het quarantainehotel. "Vooral het niet hebben van buitenlucht is best wel heftig. We hebben wel een raam maar dat kan niet open, de deuren kunnen ook niet open, dus eh, ja onacceptabel is misschien wél het juiste woord."

Grote druk vanuit de bevolking

Het is bekend dat Japan strenge coronamaatregelen hanteert, dus had Nederland dit dan niet kunnen voorzien? Volgens correspondent Sjoerd den Daas is dat voor een deel wel zo. "Die tien dagen quarantaine, dat staat al maanden vast", zegt hij. Het Nederlands Olympisch Team had volgens hem dus goed kunnen weten dat dit de procedure was, "maar misschien hadden ze het regime binnen het hotel niet kunnen voorzien".

Hendriks zei eerder vandaag dat hij en zijn team maandenlang bij de organisatie hebben gevraagd om informatie over de protocollen, maar dat ze die niet hebben gekregen.

Toch had sportkoepel NOC*NSF volgens Den Daas wel kunnen verwachten dat het een streng beleid zou zijn. "In Japan zijn ze echt als de dood dat er Japanners besmet worden door de Olympische Spelen. Vanuit de lokale bevolking is er een grote druk om dit netjes en strak te regelen. Het is een land dat net als China, Australië, Korea en Taiwan geen enkel risico neemt. Misschien is Nederland er iets te makkelijk vanuit gegaan dat het wel goed zou komen."