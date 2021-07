Opgeven of expres verliezen: nog altijd mijden sommige sporters tegenstanders uit Israël

Dat is mogelijk omdat Mollaei inmiddels niet meer uitkomt voor Iran, maar voor Mongolië, dat hem een paspoort heeft verleend. Ironisch genoeg is hij op die manier de enige Iraanse judoka die meedoet aan de Olympische Spelen in Tokio. In april werd de Iraanse judobond met terugwerkende kracht voor vier jaar geschorst voor het opzettelijk laten verliezen van Mollaei.

De judobond is fel tegen boycots van Israël. De Algerijn Nourine en zijn coach werden afgelopen zaterdag gelijk geschorst. In 2017 weigerde de organisatie van een toernooi in Abu Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten het Israëlische volkslied te spelen en de Israëlische vlag te hijsen. Daarop dreigde de judobond het toernooi het jaar daarna te cancelen. De Emiraten bonden in: een jaar later klonk het volkslied wel toen Sagi Muki won. Inmiddels zijn de Emiraten en Israël officieel ook diplomatieke banden aangegaan.

Handen schudden

De aversie tegen Israël leidt soms ook tot subtieler protest. De Egyptische tegenstander Mohamed Abdelaal van diezelfde Sagi Muki weigerde zijn hand te schudden toen hij in de halve finale van het WK 2019 van Muki verloor. Drie jaar eerder deed zijn landgenoot Islam El Shehaby hetzelfde na een verliespartij op de Spelen in Rio tegen de Israëliër Or Sasson. El Shehaby werd luid uitgejouwd door het publiek.

Daarvan was gisteren in Tokio geen sprake bij de basketbalwedstrijd tussen de mannenploegen van Tsjechië en Iran. Na afloop feliciteerde de coach van Iran de coach van Tsjechië: de Israëliër Ronen Ginzburg. Mét een ferme handdruk.