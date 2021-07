Slachtoffers 'München 1972' herdacht bij opening Spelen: 'Kon het niet geloven'

De tientallen jaren aan activisme van Rechess-Spitzer en andere nabestaanden hebben langzaam effect gesorteerd. In 2012 werd het bloedbad in München herdacht tijdens een receptie buiten het olympische dorp. In 2016 werden de doden voor het eerst herdacht als officiëel onderdeel van de Spelen van Rio, tijdens een ceremonie in het olympisch dorp. En dit jaar was er dus een moment van stilte voor de slachtoffers tijdens de openingsceremonie. Geen minuut stilte, maar toch een bijzonder moment, vindt Rechess-Spitzer.

"Het is onbeschrijflijk hoe moeilijk het was", zegt Rechess-Spitzer in een eerste reactie, "om gedaan te krijgen dat ze bij de openingsceremonie zouden zeggen 'laten we niet vergeten wat er in München is gebeurd'. Het is een strijd geweest van 49 jaar, waarbij we steeds tegen een dichte deur aan liepen. En uiteindelijk is het nu in Tokio gelukt. Alleen voor één reden: zodat het nooit meer zal gebeuren. Niet uit haat, en niet uit wraak. Gewoon omdat we willen dat dit nooit vergeten wordt. Zodat de komende generaties ervan leren."

Het feit dat de slachtoffers Israëliërs waren is niet het belangrijkste, zegt Rechess-Spitzer, maar het feit dat ze olympiërs waren die zijn vermoord: