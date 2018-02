Olympiërs terug naar huis, maar speciale oranje Boeing vliegt niet

De Nederlandse olympiërs zijn vanuit Pyeongchang weer op weg naar Nederland. Maar ondanks dat er een speciale 'Orange Pride' van KLM is, zitten de sporters in een normaal blauw vliegtuig. Een woordvoerder van de maatschappij wil alleen kwijt dat het oranje toestel in onderhoud is. "En dat gaat altijd voor."

De speciale oranje Boeing 777-300 wordt sinds 2016 ingezet. Onder meer de sporters van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro werden er in augustus van dat jaar mee terug naar Schiphol gebracht. "Dit benadrukt de Nederlandse wortels van KLM en het Oranjegevoel van Nederland", zei KLM bij de introductie ervan.

Toch is het ook in het normale blauwe KLM-toestel een feestje aan boord, zegt de woordvoerder. "Alle passagiers krijgen oranje smoothies, champagne en speciale goodiebags. We maken het feestelijk voor iedereen."