​Diehard Oranje-supporters tevreden, maar wel flink wat euro's lichter

De 57-jarige Fons Overdijk zit vandaag naast hem. Ze kennen elkaar van het schaatscircuit. Voor hem is het de achtste keer dat hij erbij is. De eerste keer was in Albertville in 1992. "De resultaten vielen toen tegen, het weer was wisselvallig en beïnvloedde de wedstrijden. Maar als je eraan verslingerd bent geraakt blijf je gaan."

Voor de sporters is het heel belangrijk, gaat Overdijk verder. "Je merkt dat dit de wedstrijden zijn waar ze zo lang voor trainen. Schaatsers zijn voor mij passanten. Ik heb er al heel wat zien komen en gaan. De grootste verrassingen blijven je het meeste bij. Gerard van Velde in 2002 in Salt Lake City, Bob de Jong in 2006, Marianne Timmer in Nagano."