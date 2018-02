Pyeongchang is dit jaar het middelpunt van de Olympische sportwereld. Maar andere winters is de stad het middelpunt van de vissport. Ieder jaar wordt er het ijsvisfestival gehouden, waarbij de forellen uit ijswakken worden gevist. Een eeuwenoud gebruik dat nog steeds populair is. Als je er maar geduld voor hebt - of vrienden maakt die het beter kunnen, merkte correspondent Marieke de Vries: