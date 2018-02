Schouten verheugt zich nu al op marathon op natuurijs in Nederland

Irene Schouten is de enige Nederlandse schaatsster die nog niet in actie is gekomen op de Olympische Spelen in Pyeongchang. Zaterdag is ze eindelijk aan de beurt, als om 12.00 uur het startschot klinkt voor de massastart.

Maar stiekem denkt Schouten vanuit Zuid-Korea ook al aan andere zaken. Het vriest namelijk in Nederland. "Dat houden wij natuurlijk ook in de gaten", lacht Schouten, die hoopt dat ze dinsdag, één dag na de terugreis en de huldiging, al een marathon op natuurijs kan rijden.

"Natuurlijk, de massastart hier is het belangrijkste. Maar als ik thuis ben, vind ik het wel mooi als ik een marathon op natuurijs kan meepakken. De mazzel is dat de marathonschaatsers nu in Zweden zitten. Die komen gelijk met ons aan in Nederland", weet Schouten al.

Niet topfit

In topvorm zal ze bij die eventuele marathon niet zijn. "Ik kom met een jetlag thuis, vermoeid na een lange reis, en na twee dagen een feestje te hebben gevierd, hoop ik. Dus ik zal niet helemaal topfit aan de start staan."