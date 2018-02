'Heel af en toe houden we ons niet in en dan is het: yes!'

"De Olympische Spelen zijn eigenlijk het aller- allerleukst om te doen", zegt Dione de Graaff, die voor de NOS de olympische schaatsuitzendingen vanuit het schaatsstadion in Gangneung presenteert, tegen het NOS Jeugdjournaal. "De sporters kijken er vier jaar naar uit, maar ik doe dat stiekem ook."

Dat zegt ze in een vlog dat het Jeugdjournaal maakte. Daarin spreekt verslaggever Malou Petter ook met Martin Hersman, een van de commentatoren, en regisseur Astrid Wisman. Zij bepaalt wat de Nederlandse tv-kijker te zien krijgt. "Je weet wat het verhaal is en je wil de mensen in Nederland zoveel mogelijk laten zien wanneer hun favoriete schaatser komt."

Bekijk hieronder het vlog: