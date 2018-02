MeToo-meldpunten op de Spelen: 'Het is goed dat wij er zijn'

De 21-jarige Ha Yun Lee is vrijwilliger op de spelen en de vertaalster in het kantoortje. Zij ervaart veel ongelijkheid in de Koreaanse maatschappij. "We hebben hetzelfde opleidingsniveau als mannelijke leeftijdgenoten, maar krijgen niet dezelfde banen. Veel Koreanen houden vast aan de traditionele rolverdeling waarbij de vrouwen alles in het huishouden doen en mannen niets."

Op de ranglijst van het World Economic Forum, waarbij de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen gemeten wordt, staat Zuid-Korea op plaats 116 van 144 landen.

'Gelukkig veranderd'

Toch zijn de kantoortjes op de olympische locaties een stap in de goede richting, vinden de vrouwen in het kantoortje op het olympisch park in Gangneung. Go: "Een slachtoffer van seksueel geweld in een zwakke positie als minderjarige of invalide had tot voor kort geen rechten. Hun zaak werd niet eens in behandeling genomen. Dat is gelukkig nu veranderd."