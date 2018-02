Sporters en bijgeloof: tijgerbalsem op je lichaam omdat het geluk brengt

Oud-schaatser Martin Hersman zegt dat vaste rituelen en bijgeloof belangrijk kunnen zijn voor de prestaties. "Wat je vaak ziet bij olympische sporters is dat ze afstappen van hun routine. Ze gaan ineens eerder naar de ijsbaan, ze lopen ineens langer in. Wat ik heb geleerd is dat je altijd moet zorgen dat je voorbereiding bijna altijd hetzelfde is. Het maakt niet uit hoe belangrijk die wedstrijd is."

Dat is precies wat schaatser Ronald Mulder gaat doen als hij morgen de 500 meter schaatst. "Een uur voor de wedstrijd ben ik in de hal, veertig minuten van tevoren gaat mijn pak aan. Dat is niet zo zeer bijgeloof, het geeft rust in mijn hoofd als alles volgens vaste stappen gebeurt."

De beer van Davis

Maar sommigen gaan verder. Zij presteren beter als ze bepaalde dingen juist wel of niet doen, denken ze. "Ik kan me herinneren dat de Amerikaanse schaatser Shani Davis altijd een bepaalde teddybeer bij zich had", vertelt Erben Wennemars. "Ja, dan denk ik; waarom? Hij vond het blijkbaar belangrijk."

De teddybeer van Davis is nog onschuldig als je het vergelijkt met het bijgeloof van de Amerikaanse skeletonner Annie O'Shea. Zij smeert zo veel tijgerbalsem op haar lichaam, dat haar hele lijf branderig voelt. "Als het niet brandt, dan denk ik dat ik niet kan presteren."