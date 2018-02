Ontbijten in een parkeergarage en een verblijf in een appartement met een keuken in het plastic. Dat is twee weken lang het dagelijkse ritueel van NOS-correspondent Marieke de Vries, die in Pyeongchang de Olympische Spelen volgt.

In een vlog geeft zij een beeld van haar verblijf in het mediadorp, waar de actualiteit en realiteit nooit ver weg is.