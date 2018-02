Geen bier, een beetje chocola en soms supplementen: zo eten topsporters

Dit is een van de grote vraagstukken waar Bettonviel dagelijks mee bezig is. Het belangrijkste vraagstuk is echter het immuunsysteem van de sporter. "Dit is een kwetsbaar onderdeel, want hoe zorg je ervoor dat de grens van een sporter niet overschreden wordt? Je wil niet dat een medaillekandidaat opeens ziek wordt tijdens de Winterspelen. We weten al een hoop, maar toch is een sporter soms onvoldoende fit en kan hij of zij niet trainen. Wat missen we?"

Ondanks alle vraagstukken is een tip heel belangrijk: vind een balans tussen training, rust en voeding. "Dat is geen rocket science. De structuur moet alleen op de harde schijf komen. En dat stukje pure chocola mag soms ook echt wel."