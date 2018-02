'Shaun White is zo'n beroemdheid, hij is van een ander niveau dan de rest'

Een weergaloze run van White volgt. Hij combineert de mooiste sprongen en komt steeds goed neer. Uit de kelen van de toeschouwers klinken bij iedere sprong de 'oe's' en 'aa's. Als hij beneden is wordt er alleen maar gejuicht.

Als de score van 97.75 van de jury op het grote scherm te zien is, vallen de Amerikanen elkaar in de armen. White verslaat zijn Japanse concurrent met 2.50 punten. Goud dus voor White. En die gouden plak is extra bijzonder, want het is de honderdste gouden medaille voor Amerika in de geschiedenis van de Winterspelen.

"Ongelooflijk, dit is zo'n mooie comeback!" schreeuwt een vrouw in de microfoon van een verslaggever. Cecilia Michan maakt een vreugdedansje met haar vriendin. In hun handen nog steeds de valentijnsborden.

"Hij heeft het gedaan! Beter kan niet. Hij heeft zoveel kracht. Iedereen zegt dat dit zijn laatste Spelen zijn, maar hij kan het gewoon nog een keer."