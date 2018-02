Kim Jong-un onder de indruk van Zuid-Koreaanse inzet

Kim Jong-un wil de banden met Zuid-Korea verder aanhalen, nu een bezoek van een Noord-Koreaanse delegatie aan de Olympische Spelen in Pyeongchang succesvol is verlopen. De dictator heeft goede berichten gekregen van de delegatie die uit Zuid-Korea terugkeerde en zegt nu een "warm klimaat van verzoening en dialoog" te willen stimuleren.

Kim Yo-jong, de zus van de dictator, verbleef samen met enkele hoogwaardigheidsbekleders drie dagen in het buurland. Bij de openingsceremonie kwam het tot een historische handdruk met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in. Sinds het einde van de Koreaanse Oorlog (1950-1953) was er geen lid van de heersende Kim-familie meer in het zuidelijke buurland geweest.

'Succesvol bezoek'

Kim Jong-un noemt het bezoek aan de Spelen "succesvol". De "oprechte pogingen" van Seoul om van het bezoek een succes te maken, noemt hij volgens het Noord-Koreaanse staatspersbureau "zeer indrukwekkend". Kim Yo-jong overhandigde tijdens haar verblijf een brief van haar broer aan president Moon waarin hij hem vroeg "op korte termijn" te komen praten in hoofdstad Pyongyang.

De Spelen in Pyeongchang zijn door beide landen aangegrepen om de diplomatieke banden aanhalen. Sinds het einde van de Koreaanse Oorlog verkeren de landen formeel in staat van oorlog. Sceptici beweren echter dat Kim de Spelen gebruikt om mooi weer te spelen, terwijl hij het nucleaire programma van zijn land verder ontwikkelt.

De Verenigde Staten zeggen kansen te zien voor diplomatiek overleg met Noord-Korea. De VS heeft Noord-Korea zware sancties opgelegd vanwege de kern- en raketproeven van dat land. Volgens de Amerikaanse vicepresident Mike Pence moet Noord-Korea dan wel concrete stappen zetten in het afbouwen van het kernprogramma.