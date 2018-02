Meer vraag naar schaatstickets voor Olympische Spelen

De eerste medailles van de Nederlandse schaatsers tijdens de Olympische Spelen in Pyeonchang zijn niet onopgemerkt gebleven. De vraag naar entreekaarten voor de schaatswedstrijden is in de afgelopen dagen licht gestegen, zegt het bureau dat reizen en entreekaarten voor het sportevenement verkoopt.

De meeste aanvragen gaan naar de 10.000 meter voor mannen op donderdag 15 februari. "Deze afstand is het populairst", zegt Jeroen van Hest van bureau ATPI.

Voor de schaatswedstrijden zijn nog beperkt kaarten beschikbaar. "We hebben een aantal Nederlanders blij kunnen maken. We zijn nu nog dagelijks in overleg met het organisatiecomit├ę om voor Nederlandse wedstrijden meer kaarten te bemachtigen. Dat hopen we'', aldus Van Hest. Hij wil niet aangeven hoeveel kaarten het bureau hoopt te verkrijgen.

Een los entreebewijs voor de tien kilometer wordt op de website van ATPI aangeboden voor 242 euro. De goedkoopste reis naar Zuid-Korea inclusief vlucht, overnachting, transfer en wedstrijd kost 1649 euro.

De Nederlandse equipe behaalde al zeven medailles: drie keer goud, twee keer zilver en twee keer brons.