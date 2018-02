'Spelen waren bij opening doelwit cyberaanval'

De organisatie van de Olympische Spelen in Pyeongchang is tijdens de openingsceremonie getroffen door een cyberaanval. Dat meldt persbureau Reuters.

Belangrijke systemen die het internetverkeer en de televisie-uitzendingen aansturen waren het doelwit. Woordvoerder Mark Adams van het Internationaal Olympisch Comité zei dat de openingsceremonie niet in gevaar is geweest. "Alle problemen zijn gisterochtend opgelost en hersteld. Dit soort problemen komen vaker voor tijdens de Spelen." Het was niet duidelijk waar hij precies op doelde.

Er is niet bekendgemaakt wie er achter de aanval zit. Rusland, dat is uitgesloten van de Olympische Spelen, zei vlak voor de start dat bij voorbaat elke beschuldiging van Russische cyberaanvallen ongegrond is. Afgelopen januari waarschuwden beveiligingsexperts dat ze aanwijzingen hadden dat Russische hackers van plan waren om aanvallen uit te voeren op olympische instellingen en antidoping-organisaties.