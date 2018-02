Podcast #DeDag: vier nieuwe disciplines bij de Spelen 'voor het geld'

En dus worden er meer spectaculaire sporten, zoals het big air snowboarden, toegevoegd aan de Olympische Spelen. Die sporters zitten daar niet altijd op te wachten. "Er ontstaat altijd een soort burgeroorlog binnen een freestyle sport zodra er gelonkt wordt naar de Spelen. Velen willen helemaal geen topprestatie leveren, maar het karakter van een vriendschappelijke jongerencultuur behouden."

Maar dat is juist waarom het IOC de 'nieuwe' sporten erbij wil hebben. "Uit onderzoek blijkt dat de leeftijd van de geïnteresseerden in de Spelen steeds hoger wordt, maar het geld wordt juist verdiend bij de jonge mensen."

Van Vooren verwacht niet dat die veranderingsdrang van het IOC zal leiden tot het einde van het langebaanschaatsen, dat vooral door Nederlanders gedomineerd wordt. "De rest van de wereld kijkt er dan wel niet naar, maar wij kijken weer niet naar curling", aldus de sporthistoricus.

Verder in De Dag

De financiële markten doken deze week wereldwijd in het rood. Gisteren gingen de beurzen in Amerika wederom hard onderuit en ook de beurzen in Azië dalen flink. Nik Wouters van de NOS-economieredactie vertelt of we ons al zorgen moeten maken.

De metro van Rotterdam ziet vandaag Abraham. Vijftig jaar geleden ging de eerste metro van Nederland rijden, destijds de kortste lijn ter wereld. Voor de gelegenheid dook verslaggever Marc Hamer met oud-metrobestuurder Jan Bruinsma in de ondergrondse én in het verleden ervan.