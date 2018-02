Demonstratie Zuid-Korea tegen deelname noorderburen aan Spelen

"De drie- tot vierhonderd demonstranten protesteren niet zozeer tegen deelname van Noord-Korea aan de Spelen, maar tegen de concessies die president Moon daartoe heeft gedaan", zegt correspondent Marieke de Vries in het NOS Radio 1 Journaal. "Ze zijn bang dat Zuid-Korea zo gebruikt wordt voor Noord-Koreaanse propaganda." Zo'n 77 procent van de Zuid-Koreaanse bevolking is het met de demonstranten eens.

President Moon nodigde vorige maand afgezanten van het Noord-Koreaanse regime uit in het gedemilitariseerde grensdorp Panmunjom. Doel van het gesprek was om de relatie tussen beide landen te verbeteren en mogelijk ook om te onderhandelen over de raketproeven van Noord-Korea. Gevreesd wordt dat Kim Jong-un de Spelen gebruikt als rookgordijn om achter de schermen zijn kernprogramma verder te ontwikkelen.