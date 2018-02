150.000 Koreanen wilden naar uniek concert Noord-Koreaans orkest

Grote belangstelling voor het optreden van de Samjiyon Band, de dag voor de opening van de Winterspelen. Veel landen hebben muzikanten met hun sportploegen meegestuurd, maar dat er een Noord-Koreaans orkest in Zuid-Korea speelt, is bijzonder. De laatste keer dat Noord-Korea een orkest de grens naar het buurland liet passeren, was tijdens een gezamenlijk concert in 2000.

Ruim 150.000 Zuid-Koreanen probeerden aan een kaartje te komen voor één van de twee optredens van het orkest. Voor elk optreden heeft de overheid 800 kaartjes beschikbaar gesteld. Een deel daarvan werd verloot, een deel is weggegeven aan speciale genodigden.