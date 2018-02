Geef TeamNL zelf medailles en vergelijk 't met experts

Hoe werkt het? Selecteer een onderdeel en zie welke Nederlanders er meedoen. Weet jij wie goud, zilver of brons gaan winnen? Sleep díe medaille om de nek van de sporter. Denk je dat Nederland geen medaille wint, selecteer dan niks en ga naar het volgende onderdeel.

Geen idee wie kans maakt? We helpen je een beetje. Bijvoorbeeld: achter de foto van Sjinkie zit informatie over hem verstopt. En onze NOS-analisten Mark Tuitert en Erben Wennemars helpen je op weg. In een korte video voorspellen zij (soms verrassend) wie wat gaat winnen.

Bij iedere medaille die jij uitreikt, verspringt bovenin beeld jouw eigen medaillespiegel. Als je alle onderdelen hebt gehad, is je medailleklassement compleet. Voorspel jij meer gouden plakken dan Mark en Erben? Of zijn zij juist veel optimistischer dan jij?

Uiteindelijk kun je jouw medailleklassement delen met je vrienden. Zo kom je aan het einde van de Spelen misschien wel bovendrijven als dé kenner uit jouw vriendengroep.