Aantal besmettingen met norovirus bij Spelen neemt toe

In en om Pyeongchang zijn inmiddels 128 mensen besmet geraakt met het norovirus. Dat zijn ten opzichte van gisteren weer 42 nieuwe patiënten.

De meeste besmettingen, 97, zijn in het Horeb Youth Centre, een jeugdinternaat buiten het olympisch dorp, veel medewerkers aan de Spelen zijn ondergebracht. In Pyeongchang zelf zijn elf gevallen van besmettingen bekend en in Gangneung, waar het schaatsen en shorttrack wordt gehouden, staat de teller op 20 meldingen.

Het norovirus is een uiterst besmettelijk en veelvoorkomend virus, dat zich op verschillende manieren tussen mensen onderling kan verspreiden. Het virus zit voornamelijk in ontlasting en braaksel. Sportkoepel NOC*NSF adviseert de Nederlandse sporters om uit voorzorg vaak hun handen te wassen met zeep en goed op de hygiëne te letten.