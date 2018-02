Als je officieel biatleet wordt, ben je gelijk de beste van Nederland

Ze zou dolgraag naar de Olympische Spelen gaan, maar realistisch is dat niet. Carine Leijn is 18 jaar en is de beste biatleet van ons land. Of: was. In december stopte ze ermee. "Het is heel moeilijk om dit vanuit Nederland te blijven doen", zegt ze.

En er zijn hier niet genoeg (geen) biatleten die zich kunnen meten met internationale concurrentie. Daarom was het voor Carine te moeilijk om dat internationale niveau te behouden.