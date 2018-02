Mevrouw Jeon moest verhuizen voor de Spelen: 'er komt moois voor terug'

De ijsbaan waar shorttrackers Sjinkie Knegt en Jorien ter Mors over twee weken om een medaille zullen strijden lijkt alsof hij van een andere planeet in een boerendorp terecht is gekomen. Tussen de dorre akkers van het platteland van Gangneung in Zuid-Korea rijst de witte hal uit de velden op.

Aan de andere kant van het veld kijkt de 70-jarige Choon Do Jeon in de richting van de baan en haalt haar schouders op. "Er is veel veranderd de afgelopen tijd", zegt ze.

Ze woont al haar hele leven in het dorp, maar niet eerder maakte haar leven zo'n omslag als in de afgelopen periode. "Ik woonde in een boerderij, daar waar je nu die toegangsweg naar de ijsbaan ziet lopen. Ons huis is tegen de vlakte gegaan. Maar als het goed is komt er veel goeds voor terug."