Hoe de Spelen van Sotsji ook 's winters een vakantieparadijs maakten

De Spelen van 2014, door Poetin gezien als een prestigeproject, waren de duurste Winterspelen ooit. De Russische regering investeerde tientallen miljarden, vooral in infrastructuur. Het leidde in Rusland tot kritiek. Maar vier jaar jaar later werpt het beleid zijn vruchten af: ook 's winters is het centrum van Sotsji nu gezellig levendig.

Doordat er voor de Spelen een spoorlijn is aangelegd naar skigebieden in de bergen, is het voor wintersporters makkelijker om in het centrum te verblijven. Bovendien is een hotel daar goedkoper dan vlak bij de piste.

"Als je het hebt over stadsontwikkeling, heeft de Russische overheid het in Sotsji slim aangepakt", zegt Hiroki Matsuura. De directeur van het Nederlandse architectenbedrijf Maxwan + Masa won eind vorig jaar een wedstrijd voor de herontwikkeling van het olympische gebied in de stad. In zijn kantoor in Rotterdam toont hij de plannen.