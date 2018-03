Julian van 11 wil net als Bibian Mentel goud op de Spelen

Julian is geboren met een open ruggetje en loopt daardoor moeilijk. Maar op de piste is daar niets van te merken. "Ik voel me heel vrij en ik vind het heel cool om te doen. En ik kan het eigenlijk gewoon ook heel goed, al zeg ik het zelf."

Dankzij de stichting van Mentel krijgt hij sinds twee jaar elke zondag snowboardlessen. Hij is een echte doorzetter: "Ik kan niet heel hoog springen en heel hard rennen, maar ik probeer het altijd wel. Ik vind dat als iets niets lukt, je gewoon moet doorgaan. Als je valt, moet je opstaan."