Paraskiërs ook op Super G naast de prijzen

De Nederlandse paraskiërs hebben ook op de tweede dag van de Paralympische Winterspelen in Pyeongchang, met op het programma de Super G, niet meegedaan om de medailles.

De vrouwen kwamen nog het best voor de dag. Anna Jochemsen (staand) werd net als vier jaar geleden zesde. Olympisch debutante Linda van Impelen, die vorige maand nog hard was gevallen in Canada en de afdaling had overgeslagen, eindigde als zevende bij de zitskiërs.

Ook Jeroen Kampschreur, zaterdag niet gefinisht op de afdaling, had een goede tweede dag: de regerend wereldkampioen zitskiën op de slalom, de reuzenslalom en de combinatie, werd zevende.

Niels de Langen en Jeffrey Stuut kwam niet in de buurt van een goede klassering. De Langen werd veertiende, Stuut eindigde als zestiende.