China content na Spelen: 15 plakken, amper aandacht voor mensenrechten

Haar ouders namen een hypotheek op hun huis om geld vrij te maken voor een paar geïmporteerde schaatsen. "De gouden plak in Vancouver was de beloning." Tijden zijn veranderd. Zeker sinds 2015, het moment dat Peking door het IOC werd aangewezen als gastheer van deze Winterspelen. "De faciliteiten zijn een stuk beter, er is veel meer ondersteuning voor de atleten", zegt Zhang. "Wintersport is toegankelijker geworden. Dat zie je ook terug in de resultaten." Een nieuwe generatie, veelal jonge Chinese atleten, eiste een hoofdrol op.

Een van hen is Eileen Gu, de freestyle-skiester die 'Team USA' verruilde voor de Chinese ploeg. Een ander is snowboarder Su Yiming, die tijdens de Spelen zijn achttiende verjaardag vierde en goud en zilver pakte. "Oh my god, what the fuck?" klonk het uit zijn mond toen hij zich kwalificeerde voor de slopestyle-finale. "Energiek, en nuchter", noemt een Chinese Tiktok-influencer de nieuwbakken beroemdheden, die veel populariteit lijken te genieten onder jonge Chinezen. "Echte idolen", zegt hij.

Ook Zhang Dan, tijdens de Spelen van Turijn in 2006 goed voor goud bij het kunstschaatsen, ziet verschillen met haar generatie. "Mijn generatie moest het doen met buitenijsbanen", zegt ze. "De binnenbanen kwamen pas later beschikbaar. Het was een zwaar en moeilijk pad voor ons. Van de talenten met wie ik opgroeide is slechts een klein aantal doorgebroken."

Ze merkt op dat de atleten ook in haar sport steeds jonger de olympische arena betreden. "In mijn tijd was je als twintiger op je top. Tegenwoordig ben je dan al bijna een veteraan", lacht ze.

Spelen zijn politiek

Corona werd met succes geëlimineerd, met een strategie die het land al sinds het prille begin in Wuhan aanhoudt: rigoureus testen, traceren en isoleren. 265 mensen testten bij aankomst op het vliegveld positief, nog eens 171 werden in de olympische bubbel positief bevonden. In totaal werden er 1,7 miljoen tests afgenomen.

"Een strategie die heeft gewerkt", zegt een bezoeker in Chaoyang Park. "We hebben eigenlijk niks gemerkt van de Olympische Spelen, konden ons normale leven leiden en gingen er vaak op uit."

Politiek was nooit ver weg deze Spelen. De slogan Samen voor een gedeelde toekomst toont opvallend veel gelijkenissen met een partijslogan van de Chinese leider Xi Jinping.

Bij de openingsceremonie bleek de Oeigoerse langlaufer Dilnigar Ilhamjan te zijn aangewezen voor de laatste meters met de Olympische fakkel, in een ogenschijnlijke sneer naar het westen. De Tweede Kamer bestempelde de behandeling van de Oeigoeren in Xinjiang eerder als genocide. Een woordvoerder van het IOC bezwoer dat etniciteit geen rol had gespeeld bij het aanwijzen van Ilhamjan.

