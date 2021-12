Kerstdilemma's in 2021: hoeveel mensen thuis, zelftesten of niet?

Voor Marie José (36) ziet deze Kerst eruit als ieder ander jaar. "Gewoon gezelligheid met familie, kerstboompje erbij, eten. Eigenlijk zoals normaal." Er komen dit jaar niet minder mensen zoals het kabinet gevraagd heeft: "Ik ben er helemaal klaar mee. We zijn met zeven of acht mensen. We doen gewoon ons eigen ding."

De coronaregels leiden verder niet tot spanningen binnen de familie, zegt ze. "We respecteren elkaars mening. Diegenen die willen komen, komen. En wie niet komt, ook goed. Even goede vrienden." Ze is niet van plan om een zelftest te doen in aanloop naar Kerstmis.

Qua maaltijd staat er dit jaar een winterse barbecue op het programma. "Even lekker wat anders, het is toch een gekke tijd. Dan gaan we maar gekke dingen doen."