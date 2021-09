Uitgewoond: jonge woningzoekers live in gesprek met spelers op de woonmarkt

Een jong stel dat wil samenwonen, maar er telkens niet tussenkomt bij de woningbouw. Of: een leraar die met zijn vaste salaris nog geen huis kan krijgen. Allemaal lopen ze tegen dichte deuren aan op zoek naar een betaalbaar huis. Kan dat niet anders? En zo ja: hoe? Deze en andere vragen bespreekt NOS op 3 vanmiddag om 16.00 uur in Uitgewoond, een YouTube Live van NOS op 3.

Via het YouTube kanaal van NOS op 3 gaan jonge woningzoekers in gesprek met sprekers vanuit woningcorporaties, projectontwikkelaars, banken en gemeenten. Dat gebeurt in de studio, maar ook online. Via de chat onder de YouTube Live kan iedereen thuis meepraten en vragen stellen.

In de studio zullen een aantal gasten die vragen proberen te beantwoorden: Martin van Rijn van de koepel voor woningcorporaties, Jan Fokkema vanuit de projectontwikkelaars (NEPROM), wethouder Songül Mutluer van de gemeente Zaanstad en Marieke Blom, hoofdeconoom van de ING. Demissionair minister Ollongren was ook uitgenodigd, maar zij kon er helaas niet bij zijn.

De YouTube Live is geen debat, maar een gesprek over de problemen op de woningmarkt. Zowel op de huur als de koopmarkt komen vooral starters er moeilijk tussen en betalen vaak hoge bedragen aan biedingen of huur. Uit een rondgang van NOS op 3 onder 4500 jongeren blijkt dat jonge woningzoekers gemiddeld twee jaar al zoeken. Een groot deel stelt door hun woonprobleem ook belangrijke levenskeuzes uit, zoals een kind krijgen of samenleven.

De YouTube Live is het slotstuk van een woonspecial van NOS op 3. De afgelopen weken maakte NOS op 3 ook al twee explainers: een met de vraag hoe we in deze crisis terecht zijn gekomen en een van de vraag hoe we er weer uit kunnen komen. Terugkijken kan hier: