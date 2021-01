Dansende robots: doodeng of gewoon vet?

Meer dan 25 miljoen mensen zagen de afgelopen weken de robots van Boston Dynamics dansen op het nummer Do You Love Me. De danspasjes kregen veel waardering, maar riepen ook gevoelens van angst op bij kijkers.

Dat de robots zich levensecht door de ruimte bewegen is te danken aan een goede samenwerking tussen sensoren, software en een hydraulisch systeem. Maar hoe zelfstandig zijn ze inmiddels? En wat zegt de video over de toekomst van deze robots?

In de video hieronder ontleedt NOS op 3 de viral video en legt uit wat we hier nu eigenlijk écht zien.