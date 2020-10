Besmettingen flink omhoog: kunnen we nog rekenen op een gezellige Kerst?

Spoiler alert: het is nog veel te vroeg om deze vraag met 'ja' of 'nee' te beantwoorden. Maar om zo dicht mogelijk bij een antwoord te komen, kunnen de wetten van de wiskunde ons enigszins perspectief bieden. De wetten van de exponentiële krimp, om precies te zijn.

Hoe meer infecties je namelijk nú voorkomt, des te sneller we weer terug zijn op een niveau waarop we kunnen versoepelen. Daarom klinken er geluiden voor een strengere lockdown, die nu eventjes meer pijn zou doen, maar op de langere termijn minder. Zo is de gedachte. Maar het hangt van heel, heel veel af...

NOS op 3 duikt in de materie van exponentiële krimp en kijkt of we kunnen inschatten hoe de vlag erbij hangt met Kerst: