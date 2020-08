Introweken achter de webcam: 'het was heel gezellig, online kan prima'

De introductieweken worden georganiseerd door studenten zelf, dus zij zien uit eigen ervaring de verschillen met een "normale" introductieweek. Het grootste? "Toch wel het feestelijke aspect", zegt Ganzeboom.

Voor Jean Paul Matser is het de drukte in Utrecht: "Normaal neemt hier een invasie aan studenten de boel over. Alle parken zitten dan bomvol. Dit jaar is het toch wel rustig."

Ook Mirte Haanappel vindt de massa's studenten en het feestelijke aspect het grootste verschil. Maar ze noemt ook nog iets positiefs: "Toen ik de El Cid liep, vond ik dat best wel intens. Je komt aan in een nieuwe stad en ineens wil iedereen van alles van je. Eén virtueel dagje waarin je rustig kunt kijken wat er allemaal te bieden is en wat je nou eigenlijk wilt, was best wel fijn geweest."

Ze benadrukt dat de volgende El Cid-commissie helemaal zelf mag weten wat ze volgend jaar doen: "Maar wij zeggen wel tegen ze dat één dagje online best een toevoeging kan zijn."