Nederland wordt steeds droger, en onderschat het gevaar van bosbranden

Cathelijne Stoof doet al jaren onderzoek naar natuurbranden en is bezorgd over de Nederlandse voorbereidingen op de nieuwe omstandigheden. "We moeten niet alleen leven met water, maar er is internationale kennis nodig om ook te leren leven met vuur", schrijft ze in een brief op Nature Today.

Die buitenlandse kennis is er bijvoorbeeld in Catalonië, waar ze al langer met grote natuurbranden te maken hebben. Marc Castellnou is daar brandweercommandant en waarschuwt Nederland om niet naïef te zijn als het gaat om natuurbranden. "Het helpt niet om alleen met spierballenvertoon en grof gereedschap deze branden te bestrijden, je moet kennis hebben over dit soort branden en vooral slim te werk gaan."