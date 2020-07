Curaçao, corona en het Koninkrijk der Nederlanden

De coronacrisis slaat hard toe in het Caribische deel van het koninkrijk, met name op Curaçao. Met het nagenoeg opdrogen van het toerisme verdwijnt ook de belangrijkste inkomstenbron van de eilanden.

Nederland schiet te hulp, maar stelt daar ook strenge eisen aan, omdat de overheidsfinanciën al jaren niet op orde zijn. Vanuit Curaçao klinkt de wens dat Nederland zich minder streng opstelt, omdat acute hulp nodig is.

Wat is precies de relatie tussen Nederland en de eilanden en hoe verhoudt die band zich tot coronahulp? In deze video duikt NOS op 3 in de geschiedenis van het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden.