Hoe zit het nou met vliegen in coronatijd?

Verplicht een mondkapje op en veiligheidscheck, maar er hoeven geen stoelen te worden vrijgehouden om afstand te kunnen bewaren. Dat is in het kort wat het kabinet gisteren besloot over vliegen in coronatijd. Het kabinet baseert zich daarbij op een advies van het RIVM, dat stelt dat met een gezondheidscheck en het goede ventilatiesysteem vliegen mogelijk is. Maar hoe zit het nou precies met de besmettingskansen in een vliegtuig?

In deze video duikt NOS op 3 dieper in vliegen tijdens de coronapandemie. Wie bepaalt eigenlijk wat mag? En waarom mogen we niet met meer dan dertig personen in een theater of restaurant, maar wel in een vliegtuig?