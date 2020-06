Dit is het verhaal achter de Black Lives Matter-beweging

Amerika staat op z'n kop na de dood van de 46-jarige George Floyd. De beelden van zijn gewelddadige aanhouding, waarna hij overleed, gingen de wereld over. De agent, die bijna 9 minuten met zijn knie op Floyds nek zat, is aangeklaagd voor moord.

Een golf van protesten gaat door de VS, maar ook over de wereld. Tegen politiegeweld en racisme. Bij die protesten scanderen demonstranten leuzen als I can't breathe, No justice, no peace, maar vooral: Black Lives Matter. Dit is het verhaal achter die leus: